Египет попросил у ЛАГ поддержки в споре с Эфиопией по вопросу плотины "Возрождение"

По словам главы МИД Египта Самеха Шукри, "Эфиопия не продемонстрировала никакой динамики в отношении предлагаемых решений кризиса вокруг плотины"

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Египет продолжает усилия по достижению мирного решения по вопросу плотины "Возрождение" ("Ан-Нахда"), расположенной в Эфиопии на Голубом Ниле и просит Лигу арабских государств (ЛАГ) оказать ему поддержку. Об этом заявил на открытии заседания Совета МИД ЛАГ в Каире министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

По его словам, "Эфиопия не продемонстрировала никакой динамики в отношении предлагаемых решений кризиса вокруг плотины "Возрождение". "Поскольку Египет продолжает свои усилия по достижению мирного решения этого вопроса, который затрагивает его права, водные интересы и национальную безопасность, мы рассчитываем на постоянную поддержку Лиги арабских государств, которая побудит Эфиопию отказаться от своих односторонних шагов и продемонстрировать необходимую политическую волю для того, чтобы безотлагательно достичь обязывающего юридического соглашения, отвечающего интересам всех сторон", - сказал Шукри.

Эфиопия с 2012 года ведет с Египтом и Суданом, которые находятся ниже по течению Нила, переговоры об использовании нильской воды и сроках заполнения водохранилища ГЭС "Возрождение". Пока сторонам не удалось добиться соглашения, и федеральные власти Эфиопии в одностороннем порядке приступили к наполнению водохранилища водой Голубого Нила. Судан и Египет обеспокоены планами Эфиопии продолжать заполнение водохранилища без принятия соответствующего международного договора.

Министр иностранных дел Египта передал председательство в Совете МИД ЛАГ марокканскому коллеге Насеру Бурите. На повестке сегодняшнего заседания - палестинский вопрос, ситуация в Сирии, Ливии, Йемене, вмешательство Ирана во внутренние дела арабских стран, отношения арабских государств с европейскими странами и с Россией, а также международные вопросы.