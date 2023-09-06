В Грузии заявили о синхронизации законодательства с ЕС более чем на 60%

В 2014 году стороны подписали Соглашение об ассоциации, частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Грузия в рамках обязательств по соглашению о свободной торговле с ЕС более чем на 60% сблизила свое законодательство с европейским. Об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития республики Геннадий Арвеладзе, выступая в парламенте с отчетом о ходе выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Следует отметить, что обязательства, взятые в рамках договора "Об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли", с точки зрения сближения законодательства Грузии с законодательством Евросоюза выполнены более чем на 60%", - сказал Арвеладзе.

Грузия и ЕС в 2014 году подписали Соглашение об ассоциации, частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В июне 2022 года лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии и пообещали предоставить республике статус кандидата в случае выполнения 12 условий.