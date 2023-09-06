В ЕС заявили, что конфликт на Украине будет приоритетом Евросоюза на саммите G20

При этом, по словам представителя ЕС, необходимо учитывать контекст и место проведения саммита: Индия воздержалась от голосования по некоторым резолюциям Совбеза ООН по конфликту, а также в стране будут проходить выборы

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Конфликт на Украине и связанные с ним вопросы будут приоритетом для Евросоюза на саммите G20, который пройдет в Индии 9-10 сентября. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Украина будет приоритетом для нас", - сказал он.

При этом, по его словам, необходимо учитывать контекст и место проведения саммита. "Мы в стране, которая воздержалась [при голосовании] по некоторым резолюциям (Совбеза ООН по конфликту на Украине - прим. ТАСС). Также будут проходить выборы в Индии. Поэтому контекст особенный", - добавил он.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. Саммит в Нью-Дели пройдет в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.