6 сентября, 13:33

Bloomberg: ЕС планирует в октябре провести саммит по инфраструктуре

На него пригласили как лидеров государств Евросоюза, так и стран, не входящих в блок, сообщило агентство

ТАСС, 6 сентября. Европейский союз намерен провести саммит, посвященный стратегии "Глобальный портал" и направленный на развитие мировой инфраструктуры на всех уровнях. На него приглашены как лидеры государств ЕС, так и стран, не входящих в блок, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что саммит состоится 25-26 октября - накануне двухдневной встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе, отметило агентство.

Представители ЕС на данный момент не предоставили комментариев.

На сайте Европейской комиссии сообщается, что "Глобальный портал" представляет собой стратегию, которая посвящена "развитию интеллектуальных, ясных и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах, а также укреплению систем здравоохранения, образования и исследований во всем мире". Для этого ЕС в 2021-2027 годах намерен инвестировать до €300 млрд на "устойчивые и высококачественные проекты". 

© Информационное агентство ТАСС
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