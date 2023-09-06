Госдеп сообщил, что Блинкен обсудил со Шмыгалем восстановление Украины

Согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, речь также шла о реконструкции страны и проведении реформ

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Находящийся в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьером Украины Денисом Шмыгалем восстановление Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Госсекретарь Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем сегодня в Киеве. Они обсудили неизменную поддержку США по восстановлению Украины, ее реконструкции и проведению реформ, а также готовность США работать вместе с партнерами, чтобы удовлетворить гуманитарные, экономические и гуманитарные нужды Украины", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника информировал, что Блинкен в ходе визита может объявить о выделении Киеву более $1 млрд помощи, а также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, от которого "ожидает отчета" о результатах контрнаступления ВСУ. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией и дискуссии на неделе высокого уровня на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Телеканал ABC отметил, что это уже четвертый необъявленный визит Блинкена на Украину с начала российской спецоперации.