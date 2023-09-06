Страны Африки призвали ввести глобальный климатический налог для защиты бедных государств

По словам президента Кении Уильяма Руто, африканские страны продемонстрировали способность к коллективным действиям и не оставили ни у кого сомнений в том, что "будущее человечества находится в Африке".

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Страны Африки призвали ввести глобальный налог для финансирования программ, которые помогут беднейшим странам, включая африканские, преодолеть последствия изменения климата. Эта норма содержится в Найробийской декларации, принятой Африканским климатическим саммитом, который завершился в Найроби.

"Найробийская декларация закладывает основу для нового этапа глобальных действий по борьбе с изменением климата планеты, - заявил на закрытии саммита президент Кении Уильям Руто, чье выступление транслировалось на странице мероприятия. - Мы проявили совместную решимость выдвинуть в повестку устойчивого развития приоритеты социально-экономических преобразований и придать им африканский характер". Он подчеркнул, что в ходе саммита африканские страны продемонстрировали способность к коллективным действиям и не оставили ни у кого сомнений в том, что "будущее человечества находится в Африке".

Принятая в Найроби декларация предлагает ввести глобальный налог для финансирования программ в области защиты климата планеты. Пока не определено, на что именно страны Африки добиваются введения налога, однако в кулуарах саммита уже называли вероятный источник финансирования - сборы с транзакций в мировой финансовой системе.

Декларация также содержит призыв к реформе международной финансовой системы за счет вовлечения в нее развивающихся стран. Предлагается ввести для стран Африки льготное кредитование, в том числе по линии Международного валютного фонда, а также решить проблему государственного долга ряда стран континента.

Страны Африки намерены вынести Найробийскую декларацию на обсуждение Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая откроется в ноябре в Объединенных Арабских Эмиратах.

Саммит по климату впервые прошел в Африке. Его главная тема заявлена как "Стимулирование зеленого роста и решений по климатическому финансированию для Африки и всего мира". Во встрече приняли участие 17 глав государств и правительств Африки, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ученые, крупные инвесторы, специалисты в области новейших технологий. Саммит прошел под эгидой Кении и Африканского союза.