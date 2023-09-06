В Турции заявили о планах войти в список стран с высоким уровнем дохода в течение трех лет

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, страна планирует сбалансировать экономический рост и активизировать торговые связи с Евросоюзом

СТАМБУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в Турции к концу 2026 года вырастет до $14 855. По этому показателю она войдет в список стран с высоким уровнем доходов, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре не презентации среднесрочной программы социально-экономического развития республики. Трансляцию вел телеканал TRT.

ВНД в Турции в 2022 году превысил $10 тыс., к концу текущего года он ожидается на уровне $12 415.

"За трехлетний период мы планируем сбалансировать экономический рост, в среднем он благодаря инвестициям частного сектора составит 4,5%. Благодаря объему в более чем $1,3 трлн, которые будут получены за счет экономического роста и ВНД в $14 855, к завершению среднесрочной программы мы планируем пополнить список стран с высоким уровнем доходов", - сказал турецкий президент.

По словам Эрдогана, Турция в течение трех лет увеличит экспорт до $300 млрд, а доходы от туризма - до $70 млрд. Он также сообщил о намерении Анкары активизировать торговые связи с Евросоюзом, в частности благодаря обновлению соглашения с ним в рамках таможенного союза.

Среднесрочную программу развития Турции представил вице-президент Джевдет Йылмаз. Согласно обнародованному им документу, инфляция в республике снизится с 65% по итогам нынешнего года до 8,5% к концу 2026 года. Рост экономики прогнозируется с 4,4% в текущем году до 5% к концу реализации программы.