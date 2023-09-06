Президент Румынии требует расследования после обнаружения обломков, предположительно, БПЛА

Министр национальной обороны страны Анджел Тылвэр подтвердил, что в уезде Тулча "были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника"

БУХАРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал провести срочное расследование в связи с обнаружением на румынской территории у границы с Украиной обломков, предположительно, принадлежащих БПЛА. С этим заявлением он выступил на открытии саммита Междуморья или Инициативы трех морей (I3M) в Бухаресте.

"Я получил последнюю информацию об обнаружении Минобороны на территории Румынии неподалеку от границы с Украиной компонентов, которые могли бы принадлежать беспилотнику, - сказал он. - Минобороны информировал меня в реальном времени об этой находке, и я потребовал проведения срочного и профессионального расследования в связи с происхождением этих компонентов, а также моментом и обстоятельствами, в которых они попали на территорию Румынии".

"Если подтвердится, что эти элементы принадлежат российскому беспилотнику, это была бы совершенно неприемлемая ситуация и грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии", - подчеркнул глава румынского государства.

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил, что в уезде Тулча "были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника". В свою очередь, официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну заявил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков БПЛА. Он также подчеркнул, что нельзя устанавливать причинную связь между этими обломками и предшествовавшими атаками на украинские цели на границе с Румынией.