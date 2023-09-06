6 сентября, 14:11,
обновлено 6 сентября, 14:30

Посол в РФ сообщил об уверенности Бразилии в успехе российского председательства в БРИКС

Родриго де Лима Баэна Соарес отметил динамику в объединении, так как в БРИКС прибавилось шесть новых членов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бразилия считает, что предстоящее российское председательство в БРИКС будет успешным. Об этом заявил ТАСС посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

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"Да, мы твердо уверены в успехе российского председательства [в БРИКС]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол также отметил динамику в объединении, так как в БРИКС прибавилось шесть новых членов. "Думаю, это была очень своевременная инициатива, так как теперь с нами шесть важных стран. Мы теперь можем развиваться дальше", - добавил дипломат.

БРИКС является неформальной межгосударственной организацией. Акроним образован от названий пяти стран, из которых ранее состояло объединение, на английском языке: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 24 августа на саммите БРИКС его участники постановили принять в состав объединения с 1 января 2024 года шесть стран: Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. 

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