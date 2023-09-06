В ЕС не понимают, почему РФ и КНР не согласны с формулировками по Украине в декларации G20

По словам представителя ЕС, в Евросоюзе не знают, смогут ли "изолировать" Россию на саммите "Большой двадцатки"

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не понимает, почему Россия и Китай не согласны с формулировками по Украине в декларации саммита "Большой двадцатки" (G20), который пройдет 9-10 сентября в Индии. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Я думаю, что это не "семерка" против России и Китая. Почти все могли бы одобрить формулировки, которые были приняты на саммите [G20] на Бали [в 2022 году]. Мы не можем понять, почему то, что было согласовано в прошлом году, не может быть согласовано сейчас", - сказал он.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве, страны, входящие в G20, не смогли договориться о формулировках, касающихся ситуации на Украине, при подготовке декларации предстоящего в Нью-Дели саммита.

Представитель ЕС также признался, что в Евросоюзе не знают, смогут ли "изолировать" Россию на саммите G20. "Мы не изолированы. Мы держим Украину высоко в повестке. Получится ли изолировать Россию - это другой вопрос", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, в каком случае саммит G20 будет считаться успешным.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.