Канада намерена открыть во Вьетнаме в 2024 году торгпредство для укрепления связей с АСЕАН

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил приверженность его страны углублению сотрудничества с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

ОТТАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Канада намерена открыть в 2024 году торговое представительство во Вьетнаме, чтобы укрепить торговые связи с этой страной и другими государствами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы канадского правительства Джастина Трюдо по итогам его встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита ассоциации в Джакарте.

"Премьер-министр Трюдо объявил о планах открытия торговой миссии Канады во Вьетнам в 2024 году, - сказано в документе. - Трюдо также подтвердил приверженность Канады углублению сотрудничества с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии".

Политики в ходе встречи также обсудили торгово-экономические отношения двух стран, борьбу с изменением климата, политическую ситуацию в мире, а также продолжающиеся переговоры между Канадой и странами АСЕАН о заключении соглашения о свободной торговле.

Во вторник Трюдо по итогам встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Канада открывает торговое представительство в Джакарте. На саммите АСЕАН Канада представлена в качестве стратегического партнера объединения.

Саммит АСЕАН открылся во вторник в Джакарте. На нем обсуждаются вопросы интеграции и расширение сотрудничества в некоторых областях, а также части региональных проблем. АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.