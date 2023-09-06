6 сентября, 14:41

В Токио потребовали от Пекина отменить эмбарго на японские морепродукты

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, действия Токио "находят понимание у многих стран международного сообщества"

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время краткой беседы с премьером Госсовета КНР Ли Цяном изложил позицию Токио по сбросу в океан воды с АЭС "Фукусима-1" и потребовал отменить введенное в связи с этим эмбарго на импорт японских морепродуктов, передает агентство Kyodo. Их встреча состоялась на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

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По словам Кисиды, действия Японии "находят понимание у многих стран международного сообщества". "Реакция Китая, который полностью приостановил импорт японских морепродуктов, отличается [от подхода других стран]", - привел его слова телеканал NHK. Кисида также отметил важность "делать шаги, основанные на научной точке зрения", и "предоставления точной информации". Ранее в Токио выражали обеспокоенность распространением недостоверных сведений относительно сброса воды с АЭС "Фукусима-1".

24 августа компания-оператор АЭС "Фукусима-1" TEPCO приступила к сбросу в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали о ряде инцидентов в Китае. Так, расположенные в КНР японские учреждения и школы забрасывали камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, сообщают СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечаются отказы отправлять в Японию туристические группы. 

Теги:
ЯпонияКитайКисида, Фумио
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