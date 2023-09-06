Военные Румынии и США проведут совместные учения в Молдавии

Они пройдут с 10 по 22 сентября

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Военные Румынии и США проведут совместные учения "Рапид Трайдент" (Rapid Trident) в Молдавии в период с 10 по 22 сентября, сообщила пресс-служба министерства обороны Молдавии.

"В учениях примут участие около 500 молдавских, румынских и американских военнослужащих. Будут задействованы технические подразделения, а также легкое стрелковое оружие, артиллерийские системы Национальной армии. Они направлены на повышение оперативной совместимости армий участвующих стран", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что мероприятие проводится в соответствии с планом подготовки молдавской армии на 2023 год.

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1.5 млрд леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. В этом году ЕС выделил €40 млн на укрепление обороноспособности республики, а США направили в Молдавию партию оружия на сумму более $3 млн, в арсенале - снайперские винтовки, автоматы и беспилотники. Со своей стороны министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика заинтересована в получении системы ПВО.

Вооружение молдавской армии вызывает обеспокоенность у властей непризнанного Приднестровья. В Тирасполе также озабочены участившимися учениями молдавской армии вблизи зоны безопасности, которую охраняют миротворцы. Там обратили внимание, что использование боевой техники и звуки взрывов вызывают нарастающую тревогу у местных жителей.