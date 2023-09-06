Аркадаг и Мезон-Лаффит станут городами-побратимами

Соответствующая декларация была подписана в ходе туркмено-французских политических консультаций

АШХАБАД, 6 сентября. /ТАСС/. Город Аркадаг станет побратимом города Мезон-Лаффит, расположенного неподалеку от Парижа. Декларация о побратимстве подписана в ходе туркмено-французских политических консультаций.

"5 сентября 2023 года состоялась официальная встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. В ходе встречи обсуждались вопросы активизации двусторонних политико-дипломатических отношений. В этом контексте, были также рассмотрены возможности организации визитов на государственном уровне. <...> В ходе визита туркменской делегации во Францию были подписаны следующие документы: декларация о дружественном согласии о побратимстве между городами Аркадаг и Мезон-Лаффит, соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Union de Banques Arabes et Françaises", - сообщил МИД Туркмении.

Как сообщили в ведомстве, главы МИД обменялись мнениями о наиболее актуальных вопросах международной и региональной политики. По итогам встречи также подписаны меморандум о сотрудничестве в области образования и программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2024-2026 годы.

Строительство города Аркадага началось в 2019 году по инициативе занимавшего на тот момент пост президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. В городе реализована система управления "Умный город", он стал первым в стране объектом подобного рода. Ранее планировалось, что Аркадаг станет центром Ахалской области. Однако позже власти Туркмении приняли закон об особом статусе Аркадага. Он стал первым в стране городом государственного значения, такого статуса нет даже у Ашхабада.