Эксперт: Блинкен обсудит в Киеве план действий после провала контрнаступления Украины

Как пояснил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, время и тема визита госсекретаря США связаны с тем, что украинское контрнаступление "совершенно очевидно неспособно достичь той стратегической задачи, которая перед ним ставилась"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев обсудит с представителями Украины план дальнейших действий после провала украинского контрнаступления. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Вот это, собственно, будет обсуждаться: каковы реальные возможности Украины, что у них действительно с мобилизационным потенциалом, что у Соединенных Штатов с потенциалом поддержки Киева вооружениями и военной техникой. То есть, это обсуждения в контексте провала украинского контрнаступления, - заявил эксперт. - Главная тема обсуждений Блинкена и [президента Украины Владимира] Зеленского, Блинкена и [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы, всех его собеседников - что делать дальше в этом контексте".

Аналитик в этой связи пояснил, что время и тема визита Блинкена связаны с тем, что украинское контрнаступление "совершенно очевидно неспособно достичь той стратегической задачи, которая перед ним ставилась, а именно засадить Россию за стол переговоров и заставить ее пойти на существенные уступки путем перерезания сухопутного коридора в Крым".

Суслов допустил, что в ходе визита будет решаться вопрос о том, "идти ли на переговоры с Россией с позиции слабости или, напротив, готовить следующее наступление Украины уже на следующий год. "Либо ничего не делать, то есть затягивать военный конфликт без его эскалации, но и без деэскалации, особенно в контексте тех ограничений, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, - это предстоящие в следующем году президентские выборы. Это все большее давление республиканцев о том, что политика [президента США Джо] Байдена в отношении украинского конфликта глубоко ошибочная, неэффективная, рискованная для Соединенных Штатов. Это перспектива импичмента самому Байдену со стороны Палаты представителей", - констатировал он.

Кроме того эксперт указал, что Блинкен "попытается узнать реальную ситуацию на Украине и ее готовность к продолжению боевых действий".

Аналитик, комментируя заявления госсекретаря Соединенных Штатов о прогрессе украинского контрнаступления, подчеркнул, что "это сугубо политическое заявление, которое призвано подать сигнал России о том, что Соединенные Штаты якобы не собираются отказываться от поддержки Украины, не собираются снижать эту поддержку и будут поддерживать Украину так долго, как это потребуется". "Вот знаменитая формула администрации Байдена, и, соответственно, они видят прогресс там, где его в реальности нет", - заключил Суслов.

О визите Блинкена в Киев

По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией. Встреча Блинкена и Зеленского состоится в среду вечером, сообщило издание "Страна" со ссылкой на источник в офисе главы государства.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника информирует, что в ходе этого визита госсекретарь США может объявить о выделении Киеву более $1 млрд. В свою очередь агентство Associated Press сообщило, что Блинкен объявит о выделении военной помощи на сумму от $175 млн до $200 млн.