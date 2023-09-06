Reuters: ФРГ ведет переговоры с Нидерландами и Данией о совместных закупках боеприпасов

По сведениям агентства, западные страны изо всех сил пытаются пополнить запасы, истощенные из-за поставок вооружений на Украину

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Германия ведет переговоры с Данией и Нидерландами о совместных закупках боеприпасов, поскольку западные страны изо всех сил пытаются пополнить запасы, истощенные из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Германия готова открыть свои рамочные контракты [на закупку боеприпасов] для наших партнеров, как обещал ранее в этом году министр обороны Борис Писториус", - сказал источник агентства, не уточнив подробностей о том, о каких боеприпасах идет речь.

Ранее Писториус заявил, что Германия на фоне нынешнего конфликта на Украине планирует более чем утроить расходы на закупку боеприпасов в 2024 году. В феврале, по данным Reuters, в НАТО заявили, что альянс увеличит цели по накоплению боеприпасов, поскольку Киев расходует снаряды гораздо быстрее, чем западные страны могут их производить, и после года конфликта на Украине запасы союзников сильно истощились. Количество боеприпасов, которые союзники все еще хранят на складах, является одним из наиболее тщательно хранимых секретов альянса.

23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить ракеты большой дальности Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.

Россия неоднократно затрагивала тему непрекращающихся поставок оружия на Украину. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием.