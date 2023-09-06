В Бухаресте начал работу саммит двенадцати стран Междуморья

На открытии по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский

БУХАРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Важные решения о развитии стратегических соединений между Севером и Югом в регионе Междуморья примут участники саммита Инициативы трех морей или Междуморья, который начал работу в Бухаресте.

"Сегодня мы примем очень важные решения <...> о стратегическом направлении инициативы, о том, как будут развиваться стратегические соединения между Севером и Югом в регионе Междуморья, об увеличении инвестиций в проекты, стимулирующие экономический рост, о развитии инновационного измерения инициативы, о ее расширении", - заявил, открывая форум президент Румынии Клаус Йоханнис.

На открытии саммита по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди участников саммита - спецпредставитель президента США по климату, экс-госсекретарь Джон Керри, который провел встречу с премьер-министром Марчелом Чолаку. В ходе этой встречи, отмечается в сообщении правительства, румынский премьер подчеркнул важность "ориентации Инициативы трех морей к энергетике с низкими выбросами углекислого газа, а также к возобновляемым источникам энергии, ядерной и водородной энергетике".

В восьмом по счету саммите принимают участие представители всех 12 членов инициативы, ее стратегические партнеры - США, Еврокомиссия и Германия, ряд специальных приглашенных - Великобритания, Греция, Молдавия, Турция, Украина, Франция и Япония, а также представители международных организаций - Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, ОЭСР, МВФ и Всемирного банка.

Междуморье - неформальное объединение 12 стран (Австрии, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии), расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Первая встреча в рамках инициативы состоялась в 2016 году.