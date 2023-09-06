СМИ: финская оппозиция инициирует вотум недоверия правительству из-за обвинений в расизме

Как сообщил телерадиоканал Yle, голосование по вопросу вотума намечено на 8 сентября

СТОКГОЛЬМ, 6 сентября. /ТАСС/. Финские оппозиционные политические силы в лице Социал-демократической партии, Левого союза Финляндии и Союза "зеленых" намерены инициировать вынесение вотума недоверия правительству страны из-за недостаточной, по их мнению, борьбы кабинета министров с расизмом. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

Голосование по вопросу вотума недоверия властям намечено на пятницу. Представители оппозиции подвергли критике план правительства по борьбе с расизмом и дискриминацией, опубликованный по итогам ряда расистских скандалов с участием политиков из рядов правящих партий. Документ предусматривает криминализацию отрицания Холокоста, а также запрет нацистской и коммунистической символики.

Персональные вотумы недоверия могут быть вынесены министрам экономического развития и финансов Вилле Рюдману и Риикке Пурре. Ранее они также стали фигурантами скандалов из-за их предполагаемых расистских высказываний. Голосование об отставке Пурры собираются инициировать "Зеленые", а за уход Рюдмана с поста выступают в Левом союзе Финляндии.

Оба политика представляют правящую партию правого толка "Истинные финны". Рюдман ранее вышел из состава Национальной коалиционной партии после 20 лет пребывания в ее составе из-за заявлений газеты Helsingin Sanomat о его неподобающем поведении по отношению к женщинам и присоединился к "Истинным финнам". Его предшественник на посту министра экономического развития Вильгельм Юннила принял решение покинуть свой пост из-за обвинений в использовании нацистской риторики.