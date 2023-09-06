6 сентября, 15:23
Военная операция на Украине

Премьер Дании в ходе визита в Киев обещала выделить €40 млн на восстановление Украины

По пути на Украину Метте Фредериксен провела встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщило издание Jyllands-Posten

СТОКГОЛЬМ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита в Киев обещала выделить дополнительные 300 млн крон (порядка €40,2 млн) на восстановление Украины и гуманитарную помощь. Об этом сообщило датское издание Jyllands-Posten.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Фредериксен находится в Киеве с официальным визитом. По пути на Украину она провела встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, также посещающим Киев. Блинкен поблагодарил ее за лидерство Дании в коалиции стран, которые обучают украинских летчиков полетам на американских самолетах F-16. 

Теги:
УкраинаДанияФредериксен, МеттеВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация