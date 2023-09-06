Премьер Дании в ходе визита в Киев обещала выделить €40 млн на восстановление Украины

По пути на Украину Метте Фредериксен провела встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщило издание Jyllands-Posten

СТОКГОЛЬМ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита в Киев обещала выделить дополнительные 300 млн крон (порядка €40,2 млн) на восстановление Украины и гуманитарную помощь. Об этом сообщило датское издание Jyllands-Posten.

Фредериксен находится в Киеве с официальным визитом. По пути на Украину она провела встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, также посещающим Киев. Блинкен поблагодарил ее за лидерство Дании в коалиции стран, которые обучают украинских летчиков полетам на американских самолетах F-16.