Южная Корея и Россия обсуждают возможность визита высокопоставленного чиновника в Сеул

Глава управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чо Тхэ Ён ранее сообщил, что ожидает в "ближайшем будущем" ответный визит российского дипломата

СЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Корея и России ведут обсуждение возможности организации визита высокопоставленного российского чиновника в Сеул. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

"В связи с этим идут консультации. Сейчас нет ничего конкретного, что можно было бы объявить", - ответили в министерстве на просьбу рассказать о том, идут ли приготовления и кто будет представлять РФ.

20 августа глава управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чо Тхэ Ён в интервью телеканалу Yonhap News TV сказал, что ожидает в "ближайшем будущем" ответный визит высокопоставленного российского дипломата в Сеул. Он пояснил, что в июне первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин посетил Москву. По словам Чо Тхэ Ёна, Россию, вероятно, будет представлять чиновник аналогичного ранга.

До апреля 2023 года Чан Хо Чжин занимал пост южнокорейского посла в Москве. Агентство Yonhap со ссылкой на источники указывало, что дипломат был намерен посетить российскую столицу, поскольку не успел попрощаться с коллегами и знакомыми. Чан Хо Чжин принял предложение президента занять новую должность, когда находился в Сеуле на мероприятии для послов.