Моди назвал взаимодействие с АСЕАН важной частью индийской политики

Премьер-министр Индии заявил, что с нетерпением ждет возможности обсудить с лидерами АСЕАН будущие контуры партнерства

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Партнерство со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) остается важной частью индийской политики. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди перед тем, как отправиться в Джакарту, где он примет участие в 20-м саммите АСЕАН - Индия и будет присутствовать на 18-м Восточноазиатском саммите.

"Моим первым мероприятием станет 20-й саммит АСЕАН - Индия. Я с нетерпением жду возможности обсудить с лидерами АСЕАН будущие контуры нашего партнерства, которое уже вступило в четвертое десятилетие. Взаимодействие с АСЕАН является важной опорой индийской политики "Действуй на Востоке". Всеобъемлющее стратегическое партнерство, заключенное в прошлом году, придало новую динамику нашим связям", - приводятся слова Моди на официальном сайте МИД Индии.

Премьер отметил, что после этого он будет присутствовать на 18-м Восточноазиатском саммите. Глава индийского правительства перечислил среди значимых для региона вопросов, которые позволит обсудить этот форум, "продовольственную и энергетическую безопасность, окружающую среду, здравоохранение и цифровую трансформацию".