Пентагон утверждает, что КНР по политическим мотивам отказывается от военных каналов связи

Помощник главы ведомства по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер отметил, что странам необходимо обмениваться информацией о видении в стратегических областях - киберсфера, космос, ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер утверждает, что Китай по политическим мотивам отказывается от поддержания военных каналов связи с Вашингтоном открытыми на постоянной основе.

"Глава Пентагона Ллойд Остин неизменно повторял, что США стремятся к открытым линиям связи с КНР. Но они (Китай - прим. ТАСС) по политическим мотивам включали и отключали их как рубильник на протяжении последних нескольких лет <...>. Мы должны обмениваться информацией о видении в стратегических областях - киберсфера, космос, ядерное оружие, - а также должны быть готовы к связи в случае потенциального кризиса", - сказал он, выступая на конференции, организованной еженедельником Defense News.

Как утверждает Ратнер, в Пентагоне надеются, что Пекин не станет доводить ситуацию до состояния Карибского кризиса. Он напомнил, что недавно в КНР побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо. "Но нам нужно, чтобы военные ведомства также говорили друг с другом", - заключил представитель американского оборонного ведомства.