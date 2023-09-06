В Раде заявили об обязанности женщин-медиков Украины встать на воинский учет с 1 октября

По словам члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, "и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подтвердил появившуюся в СМИ информацию, что с 1 октября женщины на Украине, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны встать на воинский учет.

"Кабмин подготовил постановление, а Минобороны - приказ, которым введен обязательный воинский учет женщин медицинской и фармацевтической специальностей с 1 октября этого года. Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету", - приводятся его слова на сайте парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин на воинский учет в добровольном порядке. Согласно документу, гражданки Украины, профессия которых сходна с военно-учетной специальностью, могут быть поставлены на воинский учет по их собственному желанию, если им позволяет возраст и здоровье. Исключение составляют медики или фармацевты, на которых с 1 октября распространят ограничения на выезд за границу, действующие в отношении мужчин от 18 до 60 лет.

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. В июле 2023 года глава Львовского областного военкомата заявлял, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины идут лишь 20% от необходимого числа военнообязанных. На фоне общественного недовольства Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.