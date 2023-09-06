В Китае выступили против политизации борьбы с наркотиками

Минюст США ранее предъявил обвинения нескольким китайским компаниям и их сотрудникам в правонарушениях, связанных с производством, распространением и продажей прекурсоров фентанила

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Китай выступает за сотрудничество в области борьбы с наркотиками и против политизации этого процесса. Об этом заявил в среду замглавы Государственного комитета по борьбе с наркотиками Министерства общественной безопасности КНР, бывший комиссар полиции Гонконга (2011-2015 годы) Энди Цанг.

"Китай стремится к сотрудничеству [в области борьбы с наркотиками] со всеми странами, включая США, на основе равенства и взаимного доверия. В рамках сотрудничества Китай выступает против легализации наркотиков, а также против унилатерализма и политизации процесса борьбы с наркотиками", - отметил Энди Цанг, выступая на пресс-конференции, приуроченной к 14-й встрече министров представителей стран - подписантов Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере контроля за оборотом наркотиков в субрегионе Большого Меконга.

Ранее Министерство юстиций США предъявило обвинения нескольким китайским компаниям и их сотрудникам в правонарушениях, связанных с производством, распространением и продажей прекурсоров фентанила.

МИД КНР опроверг эти обвинения, заявив, что действия американских правоохранителей нелегитимны и являются типичным примером произвольного задержания и односторонних санкций со стороны США. В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это серьезно нарушает базовые права китайских граждан и наносит существенный ущерб интересам китайских предприятий.

Меконгский меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере контроля за оборотом наркотиков был подписан в 1993 году КНР, Таиландом, Мьянмой, Лаосом и Управлением ООН по наркотикам и преступности. Позже к нему присоединились Вьетнам и Камбоджа.