Южная Корея заявила, что серьезно относится к возможности оружейной сделки между РФ и КНДР

Такое соглашение нанесло бы урон безопасности республики, отметило агентство Yonhap

СЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Республика Корея серьезно относится к утверждениям о том, что РФ и КНДР якобы могут заключить сделку по продаже вооружения или боеприпасов, поскольку такое соглашение нанесло бы урон ее безопасности. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

"Это нанесет урон безопасности Республики Корея, будет противоречить правилам, соглашениям и обсуждениям международного сообщества. Поэтому мы относимся к этому серьезно", - прокомментировал сотрудник администрации южнокорейского лидера утверждения о возможности сделки между Москвой и Пхеньяном. Чиновник не стал говорить о возможной реакции Республики Корея и добавил, что правительство сформулирует ответные меры, если такое соглашение будет достигнуто.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в понедельник изложила версию, согласно которой лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию. По ее данным, он может встретиться во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным в середине месяца. Одним из предметов обсуждения, как утверждает газета, могут стать поставки вооружений.