Науседа призвал переориентировать транспортные связки с севера на юг Междуморья

Президент Литвы отметил важность этой переориентации для обеспечения мобильности в рамках НАТО

ВИЛЬНЮС, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает возможным с использованием многосторонних проектов в регионе Междуморья переориентировать с учетом геополитической ситуации транспортные связки между северными и южными странами на этой территории. Об этом он заявил на саммите Инициативы трех морей, который проходит в Бухаресте.

"Мы должны использовать этот потенциал (имеются в виду проекты Rail Baltica, Via Baltica и Via Carpatia - прим. ТАСС) и переориентировать с севера на юг транспортные связки континента, маршруты поставок источников энергии", - привела пресс-служба слова литовского лидера.

Президент отметил также важность этой переориентации, чтобы обеспечить мобильность в рамках НАТО. "Для обеспечения безопасности восточного фланга альянса необходимо ускорить реализацию региональных проектов [в транспортной сфере]", - сказал Науседа.

Междуморье - неформальное объединение 12 стран (Австрии, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии), расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Первая встреча в рамках инициативы состоялась в 2016 году. Встреча в Бухаресте стала восьмой по счету. В 2024 году саммит Междуморья пройдет в Литве.