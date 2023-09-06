Дуда сообщил, что Греция стала 13-м членом Междуморья

Украина и Молдавия получили статус ассоциированных членов, добавил президент Польши

БУХАРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Греция стала 13-м членом Инициативы трех морей (I3M, Междуморье), Украина и Молдавия получили статус ассоциированных членов. Соответствующее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.

"Греция, как страна - член ЕС, принята в Междуморье на правах полноправного члена", - сказал он на пресс-конференции в рамках объединения.

Также, по словам Дуды, Украина и Молдавия стали "ассоциированными партнерами". "Мы очень рады [получению нового статуса этими] двумя странами-партнерами, которые уже на пути в ЕС, имеют статус кандидатов", - подчеркнул польский лидер.

Инициатива трех морей объединяет так называемые страны Междуморья - государства, расположенные в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию, Чехию и Эстонию. Главной целью этого объединения декларируется развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры в регионе по так называемой линии Север - Юг.