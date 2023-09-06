Алиев обсудил с Блинкеном открытие дорог для доставки грузов в Карабах

Президент Азербайджана сообщил, что после открытия дороги Агдам - Ханкенди может быть открыта и дорога Лачин - Ханкенди

БАКУ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил открытие дорог для доставки грузов в Карабах. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

По ее данным, разговор состоялся по инициативе американской стороны 1 сентября. "В ходе телефонного разговора был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с открытием дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди. Президент Алиев подчеркнул, что Армения и созданный и поддерживаемый ею пресловутый сепаратистский режим в Карабахском регионе Азербайджана намеренно не позволяют открыть дорогу Агдам - Ханкенди и создают искусственные препятствия для ее использования. <…> Президент Азербайджана отметил, что отказ в такой форме от использования дороги Агдам - Ханкенди является политической манипуляцией, а утверждения о гуманитарном или продовольственном кризисе на этой территории - целенаправленной ложью", - говорится в сообщении.

Азербайджанский лидер заявил, что после открытия дороги Агдам - Ханкенди может быть открыта и дорога Лачин - Ханкенди "с применением правил таможенного и погранично-контрольного режима Азербайджана". Алиев также подчеркнул, что доставка Арменией к погранично-пропускному пункту "Лачин" грузов, которые, по ее утверждению, имеют гуманитарное назначение, без согласования с азербайджанской стороной "является вмешательством во внутренние дела Азербайджана, неуважением к его территориальной целостности и суверенитету". "Президент Азербайджана отметил, что такая политика серьезно вредит переговорам по мирному договору между Баку и Ереваном", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, Блинкен заявил, что продолжит усилия, направленные на подписание мирного договора и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что США поддерживают прямые контакты между Баку и армянами Карабаха.

По утверждениям армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности обеспечить снабжение армянского населения региона всем необходимым через автомобильную дорогу Агдам - Ханкенди.