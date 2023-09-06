Умеров заявил, что численность армии Украины с февраля 2022 года выросла более чем втрое

Министр обороны страны в качестве приоритетов своей деятельности назвал цифровизацию, продолжение перехода на стандарты НАТО, привлечение международной помощи для обеспечения потребностей ВСУ, наращивание на Украине собственного военного производства и реформу военной медицины

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года увеличилась более чем в три раза - с 261 тыс. человек до более 800 тыс. Об этом заявил назначенный в среду министром обороны Украины Рустем Умеров.

"Более 1 млн человек сегодня в секторе безопасности и обороны, из них более 800 тыс. - ВСУ", - приводит его слова издание "Лига".

В качестве приоритетов своей деятельности на посту новый глава Минобороны назвал цифровизацию, продолжение перехода на стандарты НАТО, привлечение международной помощи для обеспечения потребностей ВСУ, наращивание на Украине собственного военного производства и реформу военной медицины.

Ранее Верховная рада по представлению президента Украины Владимира Зеленского проголосовала за назначение Умерова новым министром обороны. Он стал уже четвертым главой оборонного ведомства при каденции действующего главы государства. С 2022 года Умеров занимал пост главы Фонда государственного имущества Украины. 3 сентября Зеленский сообщил о решении назначить его министром обороны вместо Алексея Резникова, занимавшего эту должность с 4 ноября 2021 года. Накануне Рада проголосовала за отставку Резникова, а также за увольнение Умерова с предыдущей должности. Некоторые украинские эксперты считают, что замена Резникова Умеровым позволит Зеленскому на какое-то время погасить коррупционные скандалы вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок".