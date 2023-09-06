Участники протеста в Софии потребовали не продлевать конфликт на Украине поставками оружия

Манифестанты также выступили за то, чтобы политики прекратили попытки изменить Конституцию Болгарии

СОФИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Сотни протестующих присоединились к антивоенной акции под лозунгом "Болгария - зона мира", которая прошла в Софии и многих других городах Болгарии. Среди прочих требований манифестанты призывали болгарские власти прекратить оказывать военную помощь Украине.

Как передает корреспондент ТАСС, участники митинга и марша на улицах Софии требовали, чтобы Болгария не принимала участия в военных конфликтах, настаивали на соблюдении нейтралитета и прекращении военной помощи Украине. Впервые на подобной акции прозвучали требования об отставке правительства, которое, по мнению участников, не работает в интересах народа и государства, а также о роспуске парламента и проведении новых демократических выборов. Манифестанты требовали от политиков прекратить попытки изменить Конституцию Болгарии, отказаться от идеи переноса государственного праздника - Дня освобождения Болгарии - с 3 марта на другую дату, а также призвали власти оставить в покое памятник Советской армии в центре Софии, который те хотят демонтировать.

От Национального дворца культуры, где состоялся антивоенный митинг, люди прошли по центральным улицам столицы к зданиям правительства, администрации президента и парламента страны.

Митинги и шествия контролировались усиленными нарядами полиции. Акция завершилась без происшествий.