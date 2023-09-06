Белый дом: Байден разочарован, что Си Цзиньпин не посетит саммит G20

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден разочарован тем, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит саммит Группы двадцати (G20) и в связи с этим не сможет провести с ним переговоры. Об этом сообщил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, разочарован ли американский лидер тем, что его китайский коллега не приедет на саммит и не сможет встретится с ним. "Да, конечно, он разочарован. <...> Президент с нетерпением ждал встречи с ним", - ответил Кирби.