6 сентября, 17:16,
обновлено 6 сентября, 17:26
Cаммит G20

Белый дом: Байден разочарован, что Си Цзиньпин не посетит саммит G20

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден разочарован тем, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит саммит Группы двадцати (G20) и в связи с этим не сможет провести с ним переговоры. Об этом сообщил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, разочарован ли американский лидер тем, что его китайский коллега не приедет на саммит и не сможет встретится с ним. "Да, конечно, он разочарован. <...> Президент с нетерпением ждал встречи с ним", - ответил Кирби. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинСаммит G20Байден, Джо
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