6 сентября, 17:25
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: Франция намерена вывести из Нигера часть военной авиации

В частности, речь идет о беспилотных летательных аппаратах, сообщил телеканал France 24

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Франции готовятся вывести часть своей военной авиации из Нигера. Об этом сообщил телеканал France 24.

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По его данным, речь идет о выводе большей части беспилотных летательных аппаратов и "свертывании присутствия авиации, использовавшейся для борьбы с джихадистами" совместно с прежними властями Нигера. Телеканал не уточнил, какую еще авиатехнику планируется вывести из африканской страны.

Как передавало ранее агентство AFP, Париж может вернуть из Нигера во Францию через Бенин и Чад некоторое количество людских и материальных ресурсов. Агентство не исключило, что подразделения французских ВС могут быть передислоцированы в другие регионы, где орудуют террористы, в том числе на Ближний Восток. 

Теги:
НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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