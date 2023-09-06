Эксперт: западные санкции могут разрушить европейскую экономику быстрее, чем российскую

Экономический обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер заявил, что европейская экономика становится все слабее и слабее

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Санкции, введенные против РФ странами Запада, могут разрушить европейскую экономику быстрее, чем российскую. Об этом пишет экономический обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер.

В своей колонке он отмечает, что расчет Европы на то, что украинской конфликт не слишком сильно отразится на ее финансовом благополучии, был попыткой выдать желаемое за действительное. Столь же бесплодной, по оценкам Уорнера, была надежда на то, что санкции вынудят россиян свергнуть действующую власть, и ждать этого момента, по его мнению, можно еще сколь угодно долго.

"Тем временем европейская экономика становится все слабее и слабее. Кого санкции погубят первым? Европу или [президента РФ Владимира] Путина? Возможно, что близко к краю подойдут обе стороны", - отмечает обозреватель The Daily Telegraph.

Автор подчеркивает, что его слова не призыв идти на уступки Москве и возобновлять деловые контакты с РФ в прежнем объеме, однако обращает внимание, что Европа, похоже, переносит последствия собственной санкционной политики хуже России. Уорнер считает, что зимой к инфляции и повышению стоимости жизни вновь прибавится проблема дефицита энергоносителей, а слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что санкции не работают и конфликт нуждается в дипломатическом решении, будут находить все больше откликов за пределами венгерских границ.

Обозреватель отмечает, что такая точка зрения уже перестала быть маргинальной и "отражает общественные настроения в Европе точнее, чем хотелось бы лидерам ЕС". Однако наиболее тревожным для Киева станет измнение общественного мнения в США, где "все больше вопросов вызывает выделение военной помощи на десятки миллиардов долларов", а в 2024 году к власти может вернуться республиканец Дональд Трамп, который многократно подчеркивал стремление положить конец конфликту немедленно после переизбрания.