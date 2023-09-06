Умеров заявил, что военные расходы Украины составляют треть ВВП и растут с каждым днем

По словам нового министра обороны страны, расходы на оборону и безопасность увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Военные расходы Украины растут с каждым днем. Об этом заявил новый министр обороны страны Рустем Умеров, выступая в Верховной раде.

"Оборонный бюджет составляет треть ВВП - гигантская для любой экономики мира цифра. Только до конца этого года нам потребуется дополнительно 250 млрд гривен ($6,83 млрд) на денежное довольствие [военнослужащих]. И эти расходы растут с каждым днем", - цитирует выступление Умерова издание "Лига.нет". По словам министра, расходы на оборону и безопасность увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а расходы на Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличились почти в 10 раз.

Как уточнил Умеров, в целом государственные расходы, предусмотренные бюджетом, составляют 3 трлн гривен ($82 млрд) в год, военные расходы достигают 1,6 трлн гривен ($43,75 млрд). При этом доходная статья бюджета Украины не превышает 1,4 трлн гривен ($38,28 млрд). "То есть дополнительно требуется более 1,5 трлн [гривен] для продолжения борьбы", - сказал министр.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть его.

6 сентября Верховная рада по представлению президента Зеленского проголосовала за назначение Умерова новым министром обороны. Он стал уже четвертым главой оборонного ведомства при каденции действующего главы государства. Некоторые украинские эксперты полагают, что смена позволит Зеленскому на какое-то время погасить коррупционные скандалы вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр наведет порядок.