Источник: Вашингтон заранее проинформировал Москву о визите Блинкена в Киев

Госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией, сообщила газета The Washington Post

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вашингтон заранее проинформировал Москву о "киевском вояже" госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"О киевском вояже Блинкена Вашингтон проинформировал Москву заранее", - отметил собеседник агентства, комментируя заявление Белого дома, что США "не считают нужным информировать РФ о планах посещения своими должностными лицами Украины".

Блинкен находится с визитом в Киеве. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией. Встреча Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского состоится в среду вечером, сообщило издание "Страна" со ссылкой на источник в офисе главы государства.