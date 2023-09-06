Участники саммита Междуморья обсудили ориентиры в новом геополитическом контексте

Они также поддержали создание инновационного фонда Инициативы трех морей

БУХАРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Участники саммита Междуморья или Инициативы трех морей приняли решения о будущих направлениях деятельности и ориентирах, необходимых в новом геополитическом контексте. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции по итогам этого форума в Бухаресте, которая транслировалась на сайте администрации главы румынского государства.

"Мы приняли важные решения, которые касаются будущих направлений деятельности и ориентиров, необходимых в новом геополитическом контексте, а также практических инструментов, в том числе финансовых, направленных на укрепление трансграничных связей посредством транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры", - сказал Йоханнис.

Румынский президент сообщил, что Греция стала 13-м членом Инициативы трех морей, а Украина и Молдавия получили статус ассоциированных участников.

Саммит подтвердил изначальную цель Инициативы трех морей - "сокращение разрывов развития между регионом Междуморья и оставшейся частью Евросоюза путем укрепления единства в рамках ЕС и увеличения регионального вклада инициативы в укрепление трансатлантических связей", отметил Йоханнис.

Участники поддержали создание инновационного фонда Инициативы трех морей, а также преемника первого Инвестиционного фонда организации, посредством которого в прошлые годы в проекты в различных странах было инвестировано в общей сложности 6 млрд евро. Йоханнис сообщил, что по итогам саммита принято совместное заявление, а на его полях в четверг будет проведен традиционный деловой форум.

Следующий саммит Инициативы трех морей пройдет в 2024 году в Литве.