AFP: Саркози в октябре вызвали в суд по делу о финансировании избирательной кампании

Вердикт могут вынести в 2025 году

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози повесткой вызван в суд Парижа в октябре (точная дата не указывается) для предъявления обвинений по одному из эпизодов в деле о финансировании ливийскими властями его избирательной кампании в 2007 году. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

По данным агентства, речь идет о расследовании обстоятельств отзыва показаний против Саркози Зияда Такиеддина - посредника в предполагаемом финансировании ливийцами избирательной кампании. Экс-президент подозревается в том, что он знал о шагах, предпринятых несколькими лицами (включая Такиеддина), чтобы оправдать его, и извлек из этого выгоду. Агентство не уточняет, каким образом Саркози мог воспользоваться этим.

Прокуратура обвиняет бывшего президента в "нелегальном финансировании избирательной кампании", "пассивной коррупции" и "сокрытии хищения государственных средств". Подобные правонарушения караются лишением свободы на срок до 10 лет. Вердикт по этому делу может быть вынесен в 2025 году.

Агентство журналистских расследований "Медиапар" в 2012 году опубликовало серию материалов, где утверждалось, будто на избирательные нужды Саркози получил от ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942-2011) €50 млн. Посредником выступал Зияд Такиеддин, который утверждал, что ливийский лидер перечислял французскому политику деньги не только на избирательную кампанию, но и на другие цели. Позднее Такиеддин неожиданно изменил показания и отказался от своих слов. Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, отрицает все обвинения по этому делу.