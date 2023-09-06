Зеленского обязали рассмотреть петицию о вето на закон о декларировании доходов чиновников

Президент Украины ранее допустил, что может наложить вето на закон после консультаций с вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольгой Стефанишиной

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом ветировать принятый Верховной радой закон, согласно которому публикация электронных деклараций о доходах госслужащих будет отложена еще на год, за два часа набрала необходимые для обязательного рассмотрения 25 тыс. голосов. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте главы украинского государства.

"Призываю президента Украины Владимира Зеленского вернуть в Верховную раду проект закона <...> "Об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" с требованием немедленно обеспечить публичный доступ к реестру деклараций без ожидания годичного срока (наложить вето)", - говорится в тексте петиции. Автор обосновывает это тем, что депутаты нарушили требования Европейского союза и послов G7, а также лишили граждан и журналистов инструмента контроля за действиями должностных лиц.

Ранее Зеленский допустил, что может наложить вето на закон после консультаций с вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

Верховная рада во вторник приняла во втором чтении законопроект о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников, однако публичный доступ к реестру деклараций будет закрыт в течение года. Кроме того, как сообщила депутат Ирина Геращенко, под декларирование не подпадают советники офиса президента Украины и другие должностные лица, имеющие высокие коррупционные риски.

Подача электронных деклараций должностными лицами на Украине была приостановлена в 2022 году после введения военного положения. Однако западные партнеры требуют возобновить эту процедуру как одну из мер противодействия коррупции. Возобновление декларирования важно для выполнения Киевом рекомендаций ЕС, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. В связи с закрытием доступа к реестру деклараций депутат Рады Ярослав Железняк уже выразил сомнения в том, что западные партнеры, в том числе МВФ, засчитают Киеву возобновление декларирования как выполненное условие.