Зеленский пригрозил ЕС арбитражем при продлении ограничений на ввоз украинского зерна

По словам президента Украины, Киев выступает "категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Украина подаст в международный арбитраж, если руководство Евросоюза продлит запрет на ввоз украинского зерна на период после 15 сентября. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна! Мы спокойно смотрим на то, как наше зерно становится источником неплохого заработка для разных стран Европы, которые перерабатывают нашу агропродукцию и зарабатывают на логистике. <...> Отдельно хочу обратиться к Еврокомиссии. <...> Мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка. <...> Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого", - сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте офиса президента.

6 сентября представитель правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский заявил о готовности Варшавы принять односторонние меры по запрету на ввоз зерна с Украины, если ЕС откажется их продлить.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.