Суд на Украине обязал антикоррупционный комитет возбудить дело против Умерова

Министра обороны страны подозревают в превышении должностных полномочий в бытность главой Фонда госимущества

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал 25 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против главы Минобороны страны Рустема Умерова по факту превышения им должностных полномочий в бытность главой Фонда госимущества. Об этом сообщает украинское издание "Комментарии" со ссылкой на распоряжение ВАКС.

По данным издания, в распоряжении говорится, что Умеров, ныне занимающий пост министра обороны, будучи главой Фонда госимущества, в сговоре со своими заместителями продавал фирмам, связанным с компанией "Центрэнерго", электроэнергию по цене ниже рыночной. С целью сокрытия хищения госимущества Умеров активно препятствовал созыву наблюдательного совета компании, который должен был обсудить тему возможных хищений и вынести ее на рассмотрение кабинета министров Украины. Кроме того, отмечается, что Умеров уволил члена наблюдательного совета "Центрэнерго", раскрывшего махинации.

"По убеждению следственного судьи, заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства <…> требуют проверки средствами уголовного процесса. <…> Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР [Единый реестр досудебных расследований] о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование", - цитирует издание "Комментарии" решение суда от 25 августа.