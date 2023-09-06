Bloomberg: Китай перед саммитом G20 смягчил позицию по Украине

По информации представителя французских властей, в настоящее время коммюнике саммита не поддерживают только Россия и Индия

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Китай смягчил позицию при согласовании коммюнике саммита G20, прежде всего в вопросах, касающихся конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя французских властей.

Согласно информации этого источника, в настоящее время коммюнике саммита, в которое войдет заявление по Украине, не поддерживают только Россия и Индия, указал собеседник агентства.

Bloomberg при этом не уточняет, какие именно положения о конфликте на Украине войдут в итоговое коммюнике саммита.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Председатель КНР Си Цзиньпин на саммит не прибудет, делегацию Китая возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.