Прокуратура США считает, что рассмотрение дела о выборах в Джорджии займет четыре месяца

По нему обвиняют бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Прокуратура полагает, что на рассмотрение в суде округа Фултон (штат Джорджия) дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года, по которому обвиняется бывший американский лидер Дональд Трамп, потребуется около четырех месяцев. Трансляцию первых предварительных слушаний по данному делу вели американские телеканалы.

"Мы считаем, что разбирательство в отношении 19 обвиняемых займет четыре месяца", - отметил представитель прокуратуры, пояснив, что в этот срок не включено время на отбор членов жюри присяжных. Он сообщил, что сторона обвинения намерена допросить 150 свидетелей.

Прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис ранее предложила начать разбирательство по делу 23 октября, против этого выступила защита Трампа, которая настаивала на рассмотрении всех дел после выборов президента в ноябре 2024 года. На заседании в среду судья заявил, что "крайне скептически" оценивает возможность успеть начать рассмотрение дела всех 19 обвиняемых в октябре. Это, по его словам, обусловлено большим числом досудебных ходатайств, по которым предстоит вынести решение.

По словам судьи, ему кажется "несколько нереалистичным" решить все досудебные вопросы в отношении 19 обвиняемых в течение 40 дней. Часть обвиняемых, в том числе Трамп, требуют рассмотрения их дел в отдельном порядке. В их числе связанный с Трампом адвокат Кеннет Чезбро и экс-адвокат избирательного штаба республиканца Сидни Пауэлл, чьи ходатайства о рассмотрении дел в ускоренном порядке судья на заседании в среду отклонил.