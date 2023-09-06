Аргентина лишила государственных наград Пиночета

Решение приурочили к 50-й годовщине военного переворота в Чили и 40-летию восстановления демократии в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес подписал указ о лишении чилийского диктатора Аугусто Пиночета двух государственных наград. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента Габриэла Серрути.

"Президент подписал указ № 455, которым лишает Аугусто Пиночета и его правопреемников использовать знаки отличия ордена Мая и ордена Освободителя Сан-Мартина", - сказала она на пресс-конференции.

Решение было приурочено к 50-й годовщине военного переворота в Чили и 40-летию восстановления демократии в Аргентине. "Пиночет не заслуживает благодарности аргентинской нации, потому он проводил политику, которая подавляла жизнь и ухудшала условия жизни человека, потому что его действия оскорбляют ценности и основополагающие принципы наших героев, а значит, он недостоин этих наград", - сказала Серрути.

Орденом Мая в Аргентине награждают за вклад в развитие культуры, благосостояние страны и международного взаимопонимания как граждан республики, так и иностранцев. Пиночет был награжден им в 1975 году. Орденом Сан-Мартина отмечают иностранных граждан, заслуживших особое признание Аргентины. Его Пиночет получил в 1976 году.

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с генералом Пиночетом совершила в Чили государственный переворот. Законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде покончил с собой во время штурма дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили (с 1973 по 1990 год) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.