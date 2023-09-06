Мэр Кишинева потребовал от властей отчитаться за предоставленные ЕС €1,2 млрд

Ион Чебан отметил, что вся информация об этом публикуется частями, а также скрываются контракты, закупки, переговоры

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Кишинева Ион Чебан призвал правительство, сформированное правящей Партией действия и солидарности (ПДС), представить общественности отчет о расходовании €1,2 млрд, полученных от Евросоюза.

"Мы подготовили три петиции к властям республики с требованием представить отчет о расходовании €1,2 млрд, предоставленных Молдавии ЕС. К сожалению, вся информация скрыта, публикуется частями, скрываются контракты, закупки, переговоры. Мы требуем прозрачности в этих процессах", - заявил на брифинге Чебан, который возглавляет оппозиционную партию "Национальное альтернативное движение". Он напомнил, что ПДС обещала бороться с коррупцией и обеспечить максимальную прозрачность в публичных финансах. "Однако правящая партия полностью дискредитировала идею прозрачности как бюджетных средств, так и полученных извне", - пояснил мэр.

Главы государств и правительств Евросоюза на встрече в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, которые требуется выполнить для включения в состав сообщества. С октября 2021 года республика получила €1,2 млрд от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Как показывают практически все опросы общественного мнения, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией и против курса на разрыв связей с СНГ. Те же опросы продемонстрировали озабоченность граждан коррупцией, ростом цен на газ, электроэнергию, продукты питания и услуги.