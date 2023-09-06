Глава правящей партии Грузии считает нереальным добиться импичмента президента

При этом Ираклий Кобахидзе уверен, что вопрос вынесут на голосование в парламенте, когда суд подтвердит факт нарушения конституции Саломе Зурабишвили

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Добиться необходимых 100 голосов в парламенте Грузии для импичмента президента Саломе Зурабишвили нереально. Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузиия" Ираклий Кобахидзе.

"Несмотря на то, что ей (Зурабишвили - прим. ТАСС) остался один год полномочий, этот год для нее очень важен. И она бы не пошла на этот риск, если бы у нее не было надежды на коллективное "Нацдвижение" (обобщенное название оппозиции - прим. ТАСС). Соответственно, конечно, нереально набрать 100 голосов", - заявил Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi.

По его словам, на то, что парламент проголосует за импичмент, у правящей партии изначально не было расчета. Но он уверен, что Конституционный суд подтвердит нарушение конституции президентом, после чего вопрос импичмента будет вынесен на голосование в парламенте.