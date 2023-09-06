Трамп заявил, что готов лично доказывать свою невиновность в суде

Бывший президент США считает, что представители прокуратуры по открытым в его отношении делам согласились бы немедленно отозвать обвинения в его адрес, если бы он вышел из предвыборной гонки и завершил политическую карьеру

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично выступать в свою защиту по любому из дел, по которым проходит в качестве обвиняемого. Запись интервью с республиканцем разместил на своем сайте американский радиоведущий Хью Хьюитт.

"Да, несомненно", - заявил Трамп, отвечая на вопрос ведущего о том, готов ли он лично доказывать в суде свою невиновность по тому или иному делу. При этом выдвижение обвинений в свой адрес политик охарактеризовал как вмешательство в выборы со стороны администрации действующего президента США Джо Байдена, которого он назвал "самым коррумпированным и некомпетентным в истории" страны.

При этом Трамп выразил мнение, что представители прокуратуры по открытым в его отношении делам согласились бы немедленно отозвать обвинения в его адрес, если бы он вышел из предвыборной гонки и завершил политическую карьеру. "Но вы достаточно хорошо меня знаете, я в этом совершенно не заинтересован", - обратился он к ведущему.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.

В отношении экс-президента также выдвинуты обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс и в ненадлежащем обращении с секретными документами. В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.