Свергнутый президент Габона может покинуть страну

В заявлении президента переходного периода Габона генерала Бриса Олиги Нгемы, которое зачитали по национальному телевидению, сказано, что Али бен Бонго Ондимба свободен в своих передвижениях

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Отстраненный от власти президент Габона Али бен Бонго Ондимба, который находится под домашним арестом, имеет возможность выехать за границу. Об этом говорится в заявлении президента переходного периода Габона генерала Бриса Олиги Нгемы, которое было зачитано по национальному телевидению.

"Али бен Бонго Ондимба свободен в своих передвижениях и может выехать за границу, если того пожелает", - цитирует его агентство AFP.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. В мятеже приняли участие военнослужащие Республиканской гвардии во главе с Олиги Нгемой, армии, сотрудники служб безопасности и полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Бонго Ондимба. Глава государств был помещен под домашний арест. 30 августа на собрании генералов Нгема был объявлен лидером на переходный период. Он принял 4 сентября присягу в качестве президента переходного периода Габона.

Состоявшийся 1 сентября саммит Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭКОЦАС) потребовал от военных властей Габона немедленно освободить Бонго Ондиму и как можно скорее восстановить в стране конституционный порядок. В Габон 5 сентября с мандатом ЭКОЦАС на ведение переговоров с военными прибыл президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера. Он был принят Нгемой и провел переговоры, в том числе и о судьбе Бонго Ондимбы.