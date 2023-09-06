Блинкен заявил, что США оценят влияние на рынок решений Москвы и Эр-Рияда по нефти

Госсекретарь отметил, что Вашингтон стремится обеспечить достаточное предложение энергоносителей по цене, которую считает справедливой

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти США изучат, какое влияние на рынок окажет продление Россией и Саудовской Аравией сокращения поставок нефти, Вашингтон стремится обеспечить достаточное предложение энергоносителей по цене, которую считает справедливой. Такую позицию изложил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Мы уделяем ключевое внимание решению двух вопросов - тому, чтобы были доступные энергоресурсы, имелось достаточное предложение на рынке для удовлетворения спроса, и, конечно, чтобы они были по разумной цене", - заявил госсекретарь в ответ на просьбу журналиста прокомментировать решение Москвы и Эр-Рияда по поставкам нефти. Трансляцию вели американские СМИ.

"Мы всегда наблюдаем за тем, какие шаги предпринимают производители и поставщики энергоносителей в том, что касается предложения и влияния на рынок, - продолжил Блинкен. - Так что мы в ближайшие недели будем внимательно следить за тем, какие на самом деле будут результаты этого. Сразу же может быть скачок цен, но они могут и быстро снизиться до какой-то отметки. Мы будем следить за этим. Но опять же при наличии цели обеспечить достаточное предложение энергоресурсов по справедливой цене на мировых рынках для удовлетворения спроса".

5 сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила сокращение поставок нефти на 300 тыс. б/с до конца года. Кроме этого, РФ будет ежемесячно пересматривать объемы добровольного сокращения добычи нефти, заявил Новак. Саудовская Аравия приняла решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/ с до конца 2023 года, сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства.