В Нигерии суд отверг иски с требованием отменить победу Тинубу на президентских выборах

Председатель спецсуда Харуна Цаммани пояснил, что истцы не предоставили никаких убедительных доказательств в поддержку своей позиции

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Специальный суд Нигерии, рассматривающий связанные с выборами дела, отверг оба иска оппозиции с требованием отменить результаты состоявшихся в феврале президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Бола Тинубу. Прямую трансляцию из зала суда вел нигерийский телеканал Channels TV.

"Истцы не предоставили никаких убедительных доказательств в поддержку своей позиции, согласно которой президентские выборы прошли с нарушениями и их результаты должны быть отменены, - заявил председатель специального суда Харуна Цаммани. - Иски отклонены". Оглашение постановления суда продолжалось более 11 часов.

Иски были совместно поданы в минувшем марте двумя кандидатами, проигравшими президентские выборы, - Атику Абубакаром и Питером Оби. Они требовали отменить результаты голосования на том основании, что, по их мнению, в его ходе были допущены многочисленные нарушения.

Истцы имеют право подать апелляцию на нынешнее решение в Верховный суд Нигерии. У них для этого есть 60 дней.

Президентские выборы состоялись в Нигерии 25 февраля, в них участвовали 18 кандидатов. 1 марта избирком объявил, что победил на них кандидат от правящей партии "Конгресс всех прогрессивных сил" Тинубу, набравший 8,7 млн голосов (37%). Вторым стал кандидат от оппозиционной Народно-демократической партии Абубакар, за которого проголосовали 6,9 млн человек (29%), третьим - Оби, получивший 6,1 млн голосов (25%). 29 мая Тинубу привели к присяге в качестве президента Нигерии.