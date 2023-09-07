Страны ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна

Срок запрета истекает 15 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Постоянные представители 22 стран - членов Евросоюза выступили против продления запрета на импорт украинского зерна и иной сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

Срок запрета истекает 15 сентября, однако пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) настаивают на его продлении минимум до конца года.

По утверждению одного из дипломатов, в среду на своем заседании послы 22 стран ЕС выступили против предложения государств Центральной Европы или отнеслись к нему скептично. Франция и Германия показали наиболее критическое отношение к продлению запрета.

Два представителя ЕС отметили, что некоторые страны блока с пониманием отнеслись к сложностям, перед которыми оказались Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, и поэтому обратились к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть возможные альтернативы.

Один дипломат заявил, что решение о продлении ограничений на импорт будет иметь политический характер из-за предстоящих в Польше выборов.

В апреле пять государств Центральной Европы запретили импорт зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.